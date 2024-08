Lazio, Canigiani: "Abbonamenti, maglie e sponsor: i chiarimenti e le novità"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È intervenuto a Radio Laziale, durante la trasmissione 'Diario di bordocampo', il responsabile dell'area marketing della Lazio Marco Canigiani. Queste le sue parole e gli ultimi aggiornamenti sul mondo biancoceleste: "Oggi risultato ottimo: sono stati venduti circa mille abbonamenti, quasi a sorpresa. Si vede che la partita di domenica contro il Venezia ha aiutato. Le tessere saranno ancora in vendita per due giorni, poi si penserà a Lazio - Milan e subito dopo avremo un'altra gara casalinga. Comprare l'abbonamento porta ogni partita a costare circa 14 euro, che per chi vuole seguire la squadra è ottimo. Credo che i tifosi abbiano capito il sacrificio della società, per loro non c'è paragone rispetto a comprare il biglietto".

"L'abbonamento deve essere un vantaggio economico. Noi poi diamo anche la possibilità del cambio utilizzatore, per cedere la partita a un amico se si è impossibilitati ad andare allo Stadio Olimpico. Se anche nel corso dell'anno si vanno a vedere quasi la metà delle gare, si è comunque risparmiato con l'abbonamento. C'è anche la possibilità poi di pagare a rate da qui a dicembre e la utilizzano tantissimi tifosi. Critiche sulla scritta al contrario sulle maglie? Era già presente su quella di Gascoigne della Umbro. Noi l'abbiamo rivisitata a grande richiesta e aveva lo stesso motivo. Mizuno ha sfruttato il disegno riproponendolo. Le scritte con quella combinazione creano dei rombi".

"La vendita delle maglie è in linea con quella degli altri anni. Quella gialla soprattutto sta riscuotendo grande successo, mancava da tanti anni e rievoca grandi ricordi. Anche quella verde fluo qualche anno fa era andata molto forte tra i giovani. Il celeste della prima è lo stesso della maglia celebrativa per i 50 anni dello Scudetto, e poi è quello che più si avvicina al vero celeste della Lazio. Le foto della presentazione delle divise non sono state fatte con l'intelligenza artificiale. Le persone erano vere, in studio, tutte tifose della Lazio ed è stato aggiunto uno sfondo dietro. Sponsor? Lavori in corso, vediamo, abbiamo chiuso adesso per il retro della maglia. Il presidente Lotito in prima persona si sta occupando del main sponsor".