Lazio, Castellanos a Dazn: "Ho bisogno di fiducia. Il mio obiettivo è..."

Il migliore in campo di Lazio-Vennezia è stato il Taty Castellanos, su questo ci sono pochissimi dubbi. Un gol, un rigore procurato e due pali, una prestazione mozzafiato per lanciare un messaggio all'ambiente laziale che, reduce dall'addio di Immobile, oggi potrebbe trovare in lui un nuovo punto di riferiento. Dopo il triplice fischio, intervenendo ai microfoni di Dazn, l'attaccante argentino ha espresso la propria gioia e la voglia di giocare di più:

"Siamo contenti per aver fatto una bella prestazione, è stata una bella serata dopo un precampionato bellissimo, con tanti giocatori nuovi che ci ha dato tanto. La vittoria di oggi è importante per noi e per i nostri tifosi. Non sento di avere più responsabilità degli altri, ognuno di noi la ha. Per me è importante sentire fiducia. Il mio obiettivo personale è giocare di più, ma soprattutto giocare bene di squadra".