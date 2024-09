Lazio, Castellanos atteso in gruppo: Baroni pensa al turnover in Europa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alla vigilia di Dinamo Kiev - Lazio ci sono alcuni nodi da sciogliere, soprattutto in attacco. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, partirà anche Taty Castellanos in Europa tanto che oggi sarà in gruppo a Formello per la consueta rifinitura. Gli esami svolti ieri consentono la convocazione per Amburgo, ma sarà solo una decisione di Baroni quella di schierarlo o meno dal primo minuto, più probabile avvenga contro il Torino. Dia sta meglio, la distorsione alla caviglia riportata a Firenze non sembra preoccupare.

In attesa della conferenza stampa di presentazione della prima uscita della Lazio in Europa League, Baroni è alle prese con riflessioni e turnover. Deve scegliere il centravanti, domenica ha puntato su Noslin confermando Dia. Dopo la Dinamo Kiev ci sarà la terza trasferta in una settimana a Torino ed ecco perché forse è consigliabile risparmiare Castellanos. A Firenze non ha scelto dal primo minuto Romagnoli e Rovella per questo sono pronosticatili in campo. Scalpitano anche Marusic e Pellegrini con Lazzari e Tavares che possono riposare.

Anche i portieri attendono l'ultima scelta di Baroni. Il tecnico ha spiegato che non ha intenzione di lasciar fuori nessuno, per lui possono giocare tutti. Provedel è il titolare indiscusso, anche a Firenze è stato provvidenziale. Mandas spera più nell’Europa League che nella Coppa Italia, per fare un vero minutaggio.