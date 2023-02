Lazio, Cataldi fa 150 in A con l'aquila sul petto e per il rinnovo...

Il centrocampista continua a essere protagonista e oggi taglierà un traguardo importante: 150 presenze in A con la squadra ...

RASSEGNA STAMPA - "Un giocatore cresciuto a livello esponenziale, molto meno considerato di quanto meriterebbe perché è romano e cresciuto qua. Se la Lazio l'avesse pagato 20 milioni ci sarebbe stata un'altra considerazione immediata". Maurizio Sarri ha elogiato così Danilo Cataldi alla vigilia del match con la Fiorentina. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio della Lazio, si è preso un ruolo centrale nella squadra disegnata dal tecnico. Il numero 32 si è affermato ed è cresciuto alla grande. Il ragazzo di Ottavia è andato ben oltre le più rosee aspettative ed è assoluto protagonista della stagione dei capitolini. La Lazio è attesa a Verona dove Danilo taglierà un traguardo importante: 150 presenze in Serie A con l'aquila sul petto. In totale sono 191 nel massimo campionato (13 col Genoa e 29 col Benevento), mentre il totale con la Lazio recita 197. Quota 200 è vicina così come rinnovo del contratto. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, l'attuale accordo scadrà nel 2024 ma le parti sono al lavoro per trovare un accordo e spostare la scadenza al 2027 con un ritocco verso l'alto dell'ingaggio. Cataldi è ormai un leader per questa squadra, una sorta di capitano e tifoso aggiunto. Alle critiche ha sempre risposto con prestazioni importanti e Sarri se ne è accorto affidandogli le chiavi della sua squadra. Perché alla fine di tutto, quello che veramente conta, è il campo ed è lì Danilo ha dimostrato il suo valore.