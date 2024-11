Lazio, Dia e Nuno Tavares: terminati i controlli - FT&VD

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Dopo poco più di un'ora e mezza, Dia e Nuno Tavares lasciano la clinica dopo le visite di controllo. Il senegalese rassicura sulle sue condizioni: "Come sto? Bene. Se gioco domenica? Sì, sì". Anche il portoghese rassicura. "Bene, bene" questa la risposta alla domanda su come stesse. Attesa per gli eventuali comunicati che faranno maggiore chiarezza sulla situazione dei due calciatori.

Accertamenti per Nuno Tavares. Il terzino ha accusato un problema al ginocchio nel ritiro della Nazionale portoghese, per questo svolgerà alcuni esami per capire l'entità del suo infortunio. Non solo il lusitano, insieme a lui c'è anche Boulaye Dia. Il senegalese, dopo l'allarme rientrato per la sospetta malaria, svolgerà controlli approfonditi per confermare l'esito negativo degli esami. Ecco il loro arrivo in clinica: di seguito le foto e il video in esclusiva per Lalaziosiamonoi.it.