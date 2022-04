Lazio, ecco il prezzo di Milinkovic: Lotito alza il muro

Fonte: Lalaziosiamonoi

Quanto vale Sergej Milinkovic-Savic? La domanda negli ambienti di Formello hanno iniziata a porsela. In vista dell’estate, il Sergente sarà sicuramente uomo mercato. Sta vivendo una stagione fantastica con 9 gol e 9 assist in Serie A. Il club si trova davanti a un bivio: siamo nel 2022 e il contratto è in scadenza nel 2024. In estate si dovrà fare una scelta: rinnovo o cessione con incasso massimo. Va definito il prezzo giusto d’uscita. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, una cifra che troverebbe d’accordo lo staff di Sergej e Lotito oscilla tra i 65 e i 70 milioni di euro. Di sicuro non si scenderebbe sotto i 60. Per Lotito, Milinkovic, continua a valere 100 milioni, sa più di tutti che in estate rischierà di trovarsi costretto ad accettare offerte più basse per finanziare il mercato e non solo. C'è questo rischio. Al momento la Lazio si coccola il suo centrocampista più forte.