Lazio, effetto calciomercato: Luis Alberto di nuovo di rincorsa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Deve inseguire ancora. Luis Alberto contro l'Inter rischia la terza panchina in altrettante partite di campionato. Il frutto di un'altra estate particolare, in cui è stato di nuovo vicino al Siviglia: lo spagnolo desidera il ritorno a casa e la Lazio non si sarebbe opposta, ma è mancata l'offerta giusta. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei con 4 o 5 milioni di prestito oneroso e 17-18 di riscatto obbligatorio l'affare si sarebbe chiuso, ma gli andalusi non hanno le coperture economiche richieste dalla Liga. Il ds Monchi doveva tappare un buco di 70 milioni di euro, ne ha incassati 100 e spesi 30 sul mercato. Senza altre cessioni (al momento complicate) è impossibile pensare a un nuovo tentativo per il Mago.

RINCORSA - Di fronte a uno scenario del genere Luis Alberto deve scalare le gerarchie del centracampo della Lazio. Nelle prime due giornate Sarri gli ha preferito Basic e Vecino, con cui il numero 10 si gioca una maglia anche per la gara di venerdì sera. Il Mago è destinato a tornare in campo visto che è alle porte un tour de force fino a novembre e il tecnico spera che il condizionamento del calciomercato venga spazzato via dal mese d'agosto. Fa comodo a tutti, un Luis Alberto in più è un patrimonio prezioso.