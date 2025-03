Lazio, esami ok per Rovella: ora punta il Bologna. Ma in Europa rischia grosso...

RASSEGNA STAMPA - Solo un affaticamento, niente lesione. Scongiurato il peggio per Nicolò Rovella, che ha avuto l'ok definitivo dagli esami effettuati ieri a Villa Mafalda. Confermate le buone sensazioni post-Udinese, dopo che era rimasto per 90 minuti in panchina all'Olimpico (solo un'apparizione, non poteva giocare). Baroni dovrà rinunciarci comunque giovedì in Europa League per squalifica, per questo il numero 6 tornerà a disposizione per la gara contro il Bologna.

In campo europeo, però, si è aperto un caso. Il rosso rimediato contro il Viktoria Plzen è stato catalogato come fallo di gioco non violento dall'arbitro Rumsas (lo stesso vale per quello di Gigot), ma non basta per scongiurare le possibili due giornate di stop. L'ultima parola, infatti, spetta alla Disciplinare Uefa: il Giudice Sportivo starebbe valutando solamente il caso di Rovella come gioco pericoloso.

In quel caso la squalifica sarebbe superiore a una partita, con la prima scontata all'Olimpico e la seconda all'eventuale andata dei quarti di finale. Se si dovesse concretizzare questa decisione, la Lazio presenterà ricorso per dimezzare il provvedimento. La decisione è attesa entro una settimana, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Anche in Nazionale Rovella si è guadagnato di nuovo il posto. È dentro al gruppo di Spalletti per le sfide di Nations League contro la Germania del 20 e del 23 marzo, è in ballottaggio con Ricci per essere titolare già a San Siro.