Lazio, Fabiani a Mediaset: "Tra Sarri e Lotito ottimo rapporto. Passare il turno importantissimo"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Solo mezz'ora al fischio d'inizio del match dell'Olimpico tra Lazio e Feyenoord, cruciale per il cammino della squadra di Sarri in Champions. Nel pre gara ecco le parole del ds Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset: "Importante fare risultato per cercare di centrare il passaggio del turno. Quella di oggi sarà una gara difficile contro una squadra ostica, sarà importante non commettere alcune disattenzioni che nella gara d’andata ci hanno penalizzato. Tra Sarri e Lotito c’è un ottimo rapporto, ieri Sarri ha voluto ribadire quello che ha detto circa un anno fa ovvero che vorrebbe chiudere qui la carriera. Ha fatto bene a rimarcare questo concetto. Passare il turno sarebbe importantissimo per i ragazzi, per l’ambiente, per la crescita di questa società. Sappiamo che è una gara difficile ma non proibitiva, dovremo fare una gara attenta e intelligente".