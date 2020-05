Lazio, i David di Donatello al mondo biancoceleste: miglior film a Riyad?

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, LE PORTE CHIUSE PESANO: IL BOTTEGHINO “PIANGE” CIRCA 8 MILIONI DI EURO Ripartire per non collassare. È questo il dogma del mondo del calcio ai tempi del coronavirus: frenato dall'emergenza e impaziente di tornare in campo, anche se non a pieno regime. Perché l'eventuale ripresa servirebbe solamente a limitare (di tanto) le... Ripartire per non collassare. È questo il dogma del mondo del calcio ai tempi del coronavirus: frenato dall'emergenza e impaziente di tornare in campo, anche se non a pieno regime. Perché l'eventuale ripresa servirebbe solamente a limitare (di tanto) le... WEBTV LAZIO, NESSUN GIOCATORE IN SCADENZA: IL PUNTO SU PAROLO, LULIC E CATALDI In casa Lazio non c'è nulla da temere in vista di giugno 2020, almeno per quanto riguarda la situazione contrattuale. Gli unici giocatori che hanno attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno, hanno già trovato l'accordo con la società per... In casa Lazio non c'è nulla da temere in vista di giugno 2020, almeno per quanto riguarda la situazione contrattuale. Gli unici giocatori che hanno attualmente il contratto in scadenza il 30 giugno, hanno già trovato l'accordo con la società per... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALL'INGHILTERRA: TRE TOP CLUB SU MILINKOVIC Che il suo nome faccia gola a tanti top club europei, non è certo un mistero. Le voci di mercato intorno a Milinkovic non hanno intenzione di cessare, neanche ai tempi del Coronavirus. Anzi, le parole di Igli Tare di qualche giorno fa non hanno che alimentato le... Che il suo nome faccia gola a tanti top club europei, non è certo un mistero. Le voci di mercato intorno a Milinkovic non hanno intenzione di cessare, neanche ai tempi del Coronavirus. Anzi, le parole di Igli Tare di qualche giorno fa non hanno che alimentato le...