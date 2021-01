Lazio, i tifosi danno il benvenuto a Musacchio: "Onora la maglia e il popolo laziale ti amerà"

Mateo Musacchio a breve diventerà un nuovo calciatore della Lazio. Il difensore, ormai ex Milan, è chiamato al difficile compito di sostituire Luiz Felipe ed è pronto a iniziare questa nuova avventura lasciandosi alle spalle infortuni e panchine. Anche in questo caso il ds Tare ha lavorato sottotraccia e in poche ore ha chiuso la trattativa che ha portato l'argentino a Roma. In poche ore i tifosi hanno inondato il calciatore di messaggi di benvenuto, perché si sa quando un giocatore indossa l'aquila sul petto a prescindere avrà il sostegno del popolo laziale: "Da quando sarai un nostro giocatore ti difenderò sempre e comunque. Benvenuto nella prima squadra della Capitale", "Onora la maglia Mateo" e ancora: "Dai il massimo e il popolo laziale ti amerà" e poi anche una frecciatina a Bakayoko che si rese protagonista di quel brutto gesto nei confronti di Acerbi smorzato proprio dal difensore: "Prendi esempio da un uomo leale. Roma sponda laziale non dimentica, benvenuto nella Capitale Musacchio". Gli attestati di stima ci sono, ora non rimane che attendere di vedere Musacchio scendere in campo e difendere la maglia biancoceleste.