Lazio, quando Musacchio difese Acerbi dallo sfottò di Kessié e Bakayoko - VD

Mateo Musacchio è sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio. Una delle ultime volte in cui il difensore ha affrontato i biancocelesti risale alla vittoria dei rossoneri a San Siro con lo sfottò di Bakayoko e Kessié ai danni di Acerbi. In quella occasione, Musacchio si rivelò un vero professionista strappando la maglia laziale dalle grinfie dei due compagni, come fa notare il video postato su Twitter da parte di un tifoso laziale. L'argentino ha già conquistato i cuori dei tifosi che sono pronti ad accoglierlo nelle prossime ore.

#Musacchio l’ho amato da giocatore ma mai quanto l’ho amato la notte di Milan-Lazio in cui strappó dalle mani di Bakayoko la maglia di Acerbi esibita come un trofeo. Avevi già un posto nella storia della Lazio, Mateo 🦅 @Acerbi_Fra pic.twitter.com/rkTkxL33oy — krudo (@krudotw) January 26, 2021