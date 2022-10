Lazio, Immobile out: ecco la doppia soluzione di mister Sarri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La perdita di Ciro Immobile diventa, inevitabilmente, un grosso grattacapo per Maurizio Sarri che, senza una punta di ruolo, dovrà trovare al più presto soluzioni offensive. L'obiettivo è quello di minimizzare i danni causati dall'infortunio del capitano e, in questo senso, l'esperienza dello scorso anno sarà d'aiuto per comprendere quali scelte fare e cosa chiedere ai suoi ragazzi. Rispetto alla stagione passata, però, Sarri ha un'arma in più nella sua rosa: Matteo Cancellieri. Arrivato in estate dall'Hellas Verona si sta allenando nel ruolo di vice Immobile, ha ancora molto da migliorare, ma l'esperienza sul campo potrebbe aiutarlo maggiormente a mettere in pratica ciò che il mister richiede. Ecco perché, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Sarri starebbe pensando a una doppia soluzione. Se per la partita di domenica contro l'Atalanta la scelta dovrebbe ricadere su Felipe Anderson, nel ruolo di falso nueve, con l'obiettivo di sfruttare gli spazi che si apriranno; nella partita di giovedì contro il Midtjylland potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Cancellieri. In estate la Lazio ha scelto di puntare su di lui come riserva di Immobile e, nel momento in cui il bomber è assente per infortunio, la scelta più coerente sarebbe quella di offrirgli, in una di queste partite, la sua prima chance da titolare.