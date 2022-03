Lazio, Immobile punta il Venezia: è l'unica squadra di Serie A a cui non abbia segnato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sarà una serata speciale per Ciro Immobile, che nel match tra Lazio e Venezia indosserà la fascia rossa che fu di Pino Wilson per legare il passato con il presente e ricordare uno dei più grandi uomini della storia biancoceleste. Ma sarà anche un'occasione per il capitano laziale di aggiornare per l'ennesima volta le sue marcature: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, nell'attuale Serie A il Venezia è l'unica squadra che manca all'appello delle purgate da Ciro. Certo, all'andata Immobile era in isolamento e non ha avuto la possibilità di giocare né tantomeno di segnare, lui che contro le neopromosse in carriera ha fatto ben 43 gol in 46 match. Stasera l'occasione per rettificare e mettere un altro club tra le vittime del bomber biacoceleste più prolifico di sempre.