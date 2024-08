Lazio, in Argentina omaggiano il Taty: "Uno che lascia il segno!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti pazzi per il Taty in Argentina, soprattutto dopo la grande prestazione messa in scena contro il Venezia domenica sera. L'attaccante della Lazio ha strappato applausi all'Olimpico, così come in patria dove durante la sosta farà ritorno per rispondere alla convocazione di Lionel Scaloni. Un momento speciale per il classe 1997, pronto a lanciarsi in vista della stagione che lo aspetta e in cui vuole essere protagonista. Aspettative importanti che hanno raggiunto anche l'Argentina da dove TyC Sports, lo ha omaggiato così: "Uno che lascia il segno è Valentín Castellanos. L'attuale attaccante della Lazio, che ha appena segnato un gol all'inizio del campionato di Serie A, era già stato pre-selezionato tre volte. Adesso farà parte della delegazione che affronterà Cile e Colombia".