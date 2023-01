Lazio, in settimana la firma di Romero sul rinnovo: c'è una novità

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il suo ingresso in campo in Coppa Italia contro il Bologna, come spesso accade, è stato accolto con un boato dello Stadio. Le sue accelerazioni sono spinte dal rumore di un pubblico che, almeno quando la società, crede nel futuro di Luka Romero. Sarri lo sta seguendo per mezzo di un programma personalizzato, si è parlato dell'ipotesi di un prestito a Lecce ma il tecnico vuole tenerlo con sé, e il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, è divenuto un obbligo societario. A novembre è iniziata la trattativa, nel frattempo il classe 2004 ha trovato più spazio, segnando la prima rete in biancoceleste contro il Monza e guadagnandosi l'esordio da titolare all'Allianz Stadium nella sfida contro la Juventus. Nella pausa per il Mondiale è stato trovato l'accordo, si prospettava una chiusura più rapida ma ora tutto sembrerebbe essere in fase definizione.

I DETTAGLI - Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, contro il Bologna sugli spalti dell'Olimpico sedevano dei suoi rappresentanti, sono rimasti a Roma e a breve dovrebbero incontrarsi con la Lazio. L'obiettivo è quello di perfezionare un accordo che prevede un aumento dell'ingaggio a 800.000€ annui (il doppio rispetto a ora) e un prolungamento fino al 2026, ma al quale potrebbe essere aggiunta un'opzione che garantisca il rinnovo per un altro anno. Quest'ultima è la vera novità nel contratto che, sperano entrambi le parti, dovrebbe esse firmato entro la prossima settimana.