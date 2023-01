Calciomercato Lazio, Romero in prestito? Un club di Serie A ci prova

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il futuro di Luka Romero sarà probabilmente a tinte biancocelesti: il classe 2004 ha l'accordo con la Lazio per il rinnovo che, a breve, dovrebbe essere formalizzato con la firma del calciatore. Sarri lo stima e crede in lui, così come anche la società che lo considera un gioiello da tenere in rosa e far crescere secondo i precetti calcistici del tecnico. In questi giorni, secondo quanto riporta Fantamaster.it, si sarebbe aperta però un'ipotesi sul quale ragionare: quella del prestito in Serie A. Il Lecce, alla ricerca di un vice-Strefezza, starebbe pensando proprio a Romero per garantire a Baroni un calciatore giovane, con voglia di mettersi in gioco, ma soprattutto con caratteristiche simili al brasiliano. La squadra salentina sarebbe disposta a rinunciare anche al giovane Banda, arrivato in estate e accostato, dal portale, a club come la Fiorentina, il Torino, il Sassuolo e proprio la Lazio. Per il momento si tratta solo di voci di mercato alla ricerca di conferma, ma tutto dipenderà comunque dalla volontà di Sarri che, per il momento, non sembrerebbe intenzionato a rinunciare al suo giovanissimo calciatore.