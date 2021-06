Lazio, la Paideia verso la chiusura: a chi si affiderà il club?

La clinica Paideia verso la chiusura. Dopo anni di collaborazione, la Lazio sta per dire addio al suo punto di riferimento in ambito sanitario. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la struttura situata in zona Collina Fleming dovrebbe chiudere i battenti. Lo stabile, per volere della famiglia De Angelis, che ne detiene la proprietà, verrà riconvertito in un polo residenziale. Dalla clinica verranno ricavato degli appartamenti che saranno poi venduti a privati: la decisione è stata presa da circa un mese. Non si hanno ancora notizie se i De Angelis decideranno di aprire una nuova struttura sanitaria altrove, che tornerebbe a fare il paio con la Mater Dei, altro centro gestito dalla stessa famiglia. Se la chiusura della Paideia dovesse essere confermata, a chi si affiderà la Lazio in materia sanitaria?

