Lazio, Lazzari: "Con Sarri mi diverto. Ne ho sentite tante ma posso fare il terzino"

LAZIO, LAZZARI AD AURONZO - Manuel Lazzari ha parlato così dopo l'allenamento di questa mattina della Lazio ad Auronzo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Procede nel migliore dei modi, eravamo felici di ripartire con il nuovo mister che ha portato aria fresca con il cambio di modulo, siamo carichi e contenti. Questo è il mio terzo anno, rispetto agli altri anni è completamente diverso, a partire dal lavoro fisico ma anche con il lavoro in campo, c’è tanto da lavorare nella fase difensiva con la linea a quattro, seguiamo il mister e le sue idee, continuiamo così".

IL RUOLO DI TERZINO DESTRO - "Sono primo nei test atletici? Toglimi anche quello (ride, ndr), mi impegno nella linea a quattro, dal punto di vista atletico non ho mai avuto problemi. Ne ho sentite tante, che non potevo giocare a quattro, non ho ascoltato nessuno, sono stato contento dell’arrivo di Sarri, voglio mettermi alla prova, posso farlo tranquillamente come fatto in Nazionale e alla Spal. Sarri ha le sue idee, noi vogliamo seguirlo e provare a mettere in campo le sue idee. Questa settimana sta andando bene, a parte i primi giorni perché era tutto nuovo, ci stiamo integrando e mi sto divertendo. Appena sono arrivato a Formello ho parlato con il mister, non vedevo l’ora di farmi un’annata con la difesa a quattro, voglio imparare un ruolo nuovo con le idee di Sarri perché con lui è diverso. Giocando a quattro in campionato e in Europa avrò più possibilità in Nazionale anche, dipenderà da me, da come reagirò e da come farò con la Lazio".

UNA LAZIO ALL'ATTACCO - "Immobile e Acerbi? Ho scritto a Ciro ma ha cambiato numero e non l’ha letto, sono felicissimo per loro, alla finale ero tesissimo e sono andato in camera, c’erano troppi gufi. Spero di rivederli presto. Pomeriggio libero? Mezza giornata libera ci voleva perché stiamo spendendo tanto a livello fisico, ci siamo ricaricati e già questa mattina siamo ripartiti alla grande. Per la stagione mi aspetto tanto da me stesso, i tifosi si aspettano tanto da questa Lazio, giocheremo un calcio diverso, divertente e all’attacco. Prima ci adattiamo a Sarri e prima ci divertiremo".

ESTERNO NEL TRIDENTE - "Alto nel tridente? Non penso sia nelle mie corde, ho parlato anche di questo con il mister, lui la pensa come me, ho bisogno di campo per attaccare lo spazio. Dovrò essere bravo a lavorare con la linea in fase difensiva, per quella offensiva non ci sono problemi invece. Felipe Anderson? L’ho conosciuto in questi giorni, è fantastico, ha qualità incredibili, ci darà una grande mano. Chi giocherà dietro di lui dovrà coprirlo. Non vedevo l’ora di farmi un’annata da terzino destro nella difesa a quattro, quindi nel calcio di Sarri votato all’attacco con la riconquista alta della palla ci divertiremo tanto, ma bisogna lavorare bene in difesa e scappare indietro con i tempi giusti. Sarri ha le idee chiare, sa cosa bisogna fare per fare il calcio che vuole lui. Noi lo stiamo seguendo e stiamo accelerando i tempi di apprendimento, continuiamo così".