Lazio, Lazzari ha la caviglia tumefatta: le immagini preoccupano - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna a Roma con una bellissima e importante vittoria ma non senza qualche problema. Se infatti la squadra di Maurizio Sarri ha battuto in modo netto l'Atalanta imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson non si può non constatare come il direttore di gara Abisso abbia preso qualche abbaglio durante la gara.

In particolare salta all'occhio il brutto intervento di Soppy sulla caviglia di Manuel Lazzari che dopo il contatto è rimasto a terra dolorante. L'arbitro ha ammonito il calciatore della Dea che però per la durezza dell'intervento avrebbe meritato un cartellino rosso. A testimonianza ci sono alcune immagini in cui è ben visibile la caviglia tumefatta del terzino della Lazio.

Il numero 29 non sarà presente nel prossimo impegno europeo contro il Midtjylland, causa squalifica, la speranza è che quanto accaduto ieri non porti ulteriori conseguenze.