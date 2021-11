Lazio, Lazzari tenta il recupero: vuole esserci contro la Juventus

Parentesi Nazionali archiviata e Lazio che al ritorno in campo sfiderà la Juventus nel match in programma allo stadio Olimpico sabato 20 novembre. I biancocelesti arriveranno all'appuntamento con i bianconeri con alcune defezioni anche se forse mister Sarri potrà tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda Manuel Lazzari. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti la Lazio è in piena emergenza terzini: fino a qualche giorno fa sembrava impossibile che Lazzari recuperasse dall'infortunio muscolare al polpaccio, che lo ha messo ai box dalla gara contro il Marsiglia, ma negli ultimi giorni le sensazioni sono positive.

SOLUZIONI - Se Lazzari non dovesse farcela e con Marusic ancora in patria causa Covid il tecnico dovrebbe infatti impiegare sulle fasce uno tra Patric e Radu, una soluzione di emergenza quindi che vedrebbe Hysaj come unico terzino puro .

