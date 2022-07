Lazio, Lotito domenica ad Auronzo: assisterà alla partita con la Triestina

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio oggi scenderà in campo contro il Dekani nella seconda amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore. La terza sfida è in programma domenica, ed è quella tradizionale contro la Triestina. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei in quell'occasione è atteso sotto le Tre Cime di Lavaredo il presidente Claudio Lotito. Il patron si godrà l'entusiasmo che si vive in ritiro in questi giorni, complice l’arrivo dei nuovi acquisti in tempi molto stretti. Stasera poi Marcos Antonio, Matteo Cancellieri, Mario Gila, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Luis Maximiano riceveranno la “benedizione” alla cena di squadra.