Lazio, Lotito ha chiamato a rapporto i senatori: il discorso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - I malumori dell’ambiente per il mancato mercato non devono intaccare la Lazio, impegnata oggi alle 18 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. La priorità è battere la Dea per sorpassarla e acciuffare, momentaneamente, il quarto posto. Un risultato positivo porterebbe fiducia e consentirebbe alla squadra di affrontare il tour de force delle prossime settimane con un mood diverso, ma non è questo il solo motivo per cui ieri Lotito si è presentato a Formello. Il presidente, riferisce Il Messaggero, ha chiamato a rapporto i senatori guidati da capitan Immobile per parlare di premi. Oggetto della discussione sono stati i traguardi raggiunti nella passata stagione sia in campionato sia nel girone europeo. Per i rinnovi e gli adeguamenti si dovrà attendere la prossima settimana quando comincerà a muoversi qualcosa.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE