Lazio, Lotito svela il futuro di Pedro: "A Barcellona? Impossibile..."

Gennaio sarà un mese importantissimo in casa Lazio, non solo per l'apertura del mercato invernale ma anche per alcune situazioni che dovranno essere risolte. Tra queste spicca quella relativa al futuro di Pedro. In queste settimane si è parlato molto di un suo possibile ritorno a Barcellona ma a smorzare qualsiasi tipo di voce è il presidente Lotito. "Chi dice che tornerà al Barcellona a giugno? Impossibile, il contratto è già rinnovato, c’è un’opzione di un altro anno a favore nostro. Io non mi lascio scappare quel fenomeno", queste le parole del patron sulla pagine de Il Messaggero.