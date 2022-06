Lazio, Lucas Leiva è un nuovo giocatore del Gremio: "Sono tornato!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Leiva è un nuovo giocatore del Gremio. L'ex biancoceleste è tornato nel suo club di origine 15 anni dopo l'ultima volta. Questo il messaggio del brasiliano suoi social: "Sono tornato! Improvvisamente. Tifosi del tricolore, sono tornato 15 anni dopo per aiutare il club e la squadra. È ora di unirsi ancora di più per ottenere l'accesso all'élite del calcio brasiliano. Andiamo insieme, perché Grêmio è il nostro FOCUS". L'ex biancoceleste ha postato anche un video in cui è lui stesso a fare una sorpresa ai tifosi comunicando il suo ritorno in una diretta Instagram.