Lazio, Luis Alberto pronto a rimanere: ecco la promessa

Quale futuro per Luis Alberto? Voci di mercato lo vogliono vicino al Siviglia, ma al momento nulla si è mosso. Nessuna offerta ufficiale dalla Spagna per il dieci della Lazio. Si trova bene a Roma, l’ha sempre detto. Ha da poco acquistato una mega villa all’Olgiata. A fine aprile aveva organizzato un super party per inaugurarla assieme alla squadra.

LO SCENARIO - Luis è sotto contratto con la Lazio sino al 2025. Come riporta la rassegna di Radiosei, ha sempre espresso il desiderio di tornare in Spagna. Ma quel momento sembra ancora lontano. Il Siviglia sta lavorando sulle uscite, ha venduto Diego Carlos all’Aston Villa e Koundé è corteggiato dal Chelsea. Nelle casse potrebbero entrare 100 milioni. A quel punto i soldi per andare all’assalto del centrocampista biancoceleste ci sarebbero pure. Conterà la voglia di trattare. Lotito chiede 50 milioni, ma si accontenterebbe di 30. Luis ha confermato la voglia di testare, chiederebbe di partire solo per una chiamata spagnola. Al momento tutto fermo