Lazio-Milinkovic, addio vicinissimo: i dettagli e quando si chiude l’operazione

Ci siamo, l’addio di Milinkovic è vicinissimo. Operazione in chiusura con l’Al-Hilal, entro stanotte tutto dovrebbe essere formalizzato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione alla Lazio andranno circa 42 milioni di euro, cifra record calcolando la scadenza del contratto nel 2024. Per il Sergente ingaggio da 25 milioni all’anno più bonus. Potrebbe andare ad incassare 30 milioni di euro a stagione. Lotito ha detto sì, il giocatore pure. Mancano solo gli ultimi dettagli per mettere nero su bianco. Sergej era atteso per giovedì a Formello per le visite mediche di inizio stagione. Non ci sarà.

Milinkovic e la trattativa con l’Al-Hilal: ultime ore concitate

Ultimi giorni concitati sul fronte Milinkovic, con il giocatore ancora in vacanza e in costante contatto con l’agente Kezman. La prima offerta dell’Al-Hilal, ritenuta troppo bassa dalla Lazio, aveva fatto muovere Lotito per tentare una ulteriore e ultima mossa per il rinnovo. No del Sergente, rilancio arabo e tutti i sì del caso. Ora il centrocampista è atteso a Riad per le visite mediche e le firme. Giocherà con Koulibaly e Ruben Neves, altre stelle del calcio europeo appena sbarcate in Arabia Saudita.

