Lazio, Muriqi al rientro a Istanbul: "Accolto alla grande a Roma, voglio fare bene"

Vedat Muriqi è rientrato a Istanbul in serata, la sua prima visita romana è durata qualche ora, poi il ritorno in Turchia per sbrigare alcune pratiche burocratiche. Il nuovo attaccante della Lazio tornerà a Roma venerdì e si metterà a disposizione di Inzaghi. All’arrivo a Istanbul, Muriqi è stato intercettato da beInSport: “Sono tornato per risolvere alcune procedure, non c’è nessun problema. In questi giorni ho vissuto momenti emozionanti, sono stato accolto molto bene alla Lazio e spero di fare bene in biancoceleste”. Poi sulla scelta di continuare con il 94 sulle spalle: “Non so se sia un portafortuna, ma sentivo di dover continuare con questo numero”. Sperando che possa diventare un riferimento per tutti i tifosi della Lazio.

