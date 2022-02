Lazio - Napoli, a centrocampo si parla spagnolo: Luis Alberto affronta Fabian Ruiz

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La sfida nella sfida. Lazio - Napoli è anche Luis Alberto contro Fabian Ruiz. I due spagnoli, entrambi a pochi chilometri da Siviglia, si contenderanno questa sera il centrocampo dell'Olimpico. Entrambi sono il fulcro del gioco delle rispettive squadre, come riporta la rassegna stampa di Radiosei: Magic Luis inventa da mezzala sinistra, Fabian tesse le fila del gioco partenopeo sia da mezzala che da mediano. Per loro il sogno è quello di tornare a giocare in Spagna, ma per il momento continuano a dare spettacolo in Italia. Per 90 minuti saranno nemici in campo e cercheranno di accaparrarsi il dominio della mediana con estro e tecnicismi.