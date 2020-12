Lazio - Napoli, problema per Correa: il Tucu in tribuna

Fastidio al polpaccio per Joaquin Correa, l'argentino non è al meglio. Nelle scorse ore ha effettuato dei controlli in clinica Paideia. Manca poco al fischio d'inizio del match tra Lazio e Napoli e Simone Inzaghi deve fare i conti con l'ennesimo problema muscolare per uno dei suoi giocatori. Si scalda Caicedo, che farà coppia con Immobile dal primo minuto. Il Tucu figurava tra i convocati ma si accomoderà in tribuna.