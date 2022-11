Lazio, niente ritiro in Argentina: le possibili destinazioni

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: IMMOBILE COL PALLONE, MA IN ATTACCO... FORMELLO - Ripresa a ritmi blandi, in campo ci sono solo le riserve del derby. Tutti i titolari rimangono in palestra per l'allenamento di scarico che segue il giorno di totale riposo concesso da Sarri. Gruppo diviso in due, quindi: insieme all'allenatore ci sono... FORMELLO - Ripresa a ritmi blandi, in campo ci sono solo le riserve del derby. Tutti i titolari rimangono in palestra per l'allenamento di scarico che segue il giorno di totale riposo concesso da Sarri. Gruppo diviso in due, quindi: insieme all'allenatore ci sono... WEBTV LAZIO, IMMOBILE IN PAIDEIA: "RIENTRO CON IL MONZA? NON LO SO. SUL DERBY..." - VD Il protocollo di recupero di Ciro Immobile prosegue. Il capitano della Lazio, la mattina successiva alla vittoria nel derby contro la Roma, si è presentato in Paideia per i controlli già programmati dalla scorsa settimana. Alla domanda sulla possibilità... Il protocollo di recupero di Ciro Immobile prosegue. Il capitano della Lazio, la mattina successiva alla vittoria nel derby contro la Roma, si è presentato in Paideia per i controlli già programmati dalla scorsa settimana. Alla domanda sulla possibilità... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, LUKIC - TORINO POSSIBILE ROTTURA: LAZIO E ROMA CI PENSANO Con il campionato che giunge verso il lungo stop per il Mondiale, si inizia già a pensare al mercato. Da Torino si fanno più forti le voci di un possibile addio di Lukic, il quale sta facendo i conti con un sovraccarico al polpaccio sinistro che lo terrà... Con il campionato che giunge verso il lungo stop per il Mondiale, si inizia già a pensare al mercato. Da Torino si fanno più forti le voci di un possibile addio di Lukic, il quale sta facendo i conti con un sovraccarico al polpaccio sinistro che lo terrà...