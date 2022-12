Lazio, obiettivo Champions: il piano di Sarri ad alta velocità

RASSEGNA STAMPA - Servirà una super Lazio in questa seconda parte di stagione per centrale l'obiettivo Champions e quindi migliorare il piazzamento in classifica rispetto all'anno scorso. La squadra biancoceleste ha chiuso lo spezzone pre Mondiali al quarto posto in classifica, al pari dell'Inter, e se dovesse finire oggi tornerebbe in Europa dalla porta principale. Adesso l'obiettivo è alzare l'asticella e continuare a spingere sull'acceleratore per farsi spazio a gomiti larghi tra le altre big italiane. I miglioramenti in fase difensiva sono evidenti. Solo 11 i gol subiti, meglio solo la Juve con 7. Bastano inoltre quattro punti nelle ultime quattro che mancano alla conclusione del girone di andata (Lecce, Empoli, Sassuolo e Milan) per superare il record di punti di Sarri in un girone di campionato da allenatore della Lazio. Il Comandante vuole dare continuità all'ottima squadra vista sin qui. L'ingresso in Champions passa soprattutto dalla gestione del triplo impegno. Con il nuovo anno subentreranno la Coppa Italia e la Conference League.