Lazio, Patric: "Sconfiggiamo di squadra questo cavolo di coronavirus!" - FT

LAZIO SOCIAL, PATRIC - Strakosha, Luis Alberto, Immobile, ma non solo. Molti giocatori della Lazio e non, personaggi famosi del mondo dello spettacolo ed altri vip si stanno esponendo in prima persona, pubblicamente, per lanciare l'unico messaggio da seguire: restare a casa. Ora, nel mondo biancoceleste, si aggiunge anche Patric che sui social ha voluto dire la sua: "Pensiamo agli altri e non a noi, è un lavoro di gruppo senza egoismo perché magari tu hai l'immunità alta e non ti succede nulla, ma puoi contagiare un'altra persona che ce l'ha bassa e sarebbe ingiusto, molto ingiusto. Dunque dobbiamo restare uniti con gli stessi principi e i valori di una squadra per sconfiggere al più presto questo cavolo di coronavirus! Forza tutti, saranno settimane molto difficili, però con la perseveranza e la responsabilità di ognuno di noi vinceremo anche questa battaglia prima o poi".

Lazio, Strakosha: "La salute prima di tutto, adesso il calcio viene dopo"

La diretta Instagram di Immobile: "Vorrei chiudere alla Lazio. Torneremo..."

Torna alla home page