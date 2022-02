Lazio - Porto, Leiva: "Abbiamo buone sensazioni. I tifosi ci porteranno alla vittoria"

Fonte: Lazio Style Channel

Una manciata di minuti e lo Stadio Olimpico di Roma illuminerà il grande match Lazio - Porto. La squadra Maurizio Sarri è chiamata a vincere contro Conceiçao nella speranza di strappare il pass per accedere agli ottavi di finale. Tutto pronto dunque, i sedicesimi di Europa League di ritorno saranno una vera sfida all’ultimo sangue. Il clima è incandescente, l’adrenalina a mille. Nel frattempo che tutto abbia inizio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Lucas Leiva: "Per oggi abbiamo delle buone sensazioni, conosciamo la difficoltà della partita avendoli affrontati una settimana fa con una buona prestazione ma non è stata sufficiente per vincere, il che vuol dire che sono veramente forti. Dobbiamo fare la partita perfetta per passare al prossimo turno".

MOMENTO - "Siamo migliorati nel lavoro di squadra, pensiamo tutti allo stesso modo, come squadra, e il periodo d’adattamento per il sistema di gioco e per le nuove richieste del mister ci sia servito, infatti negli ultimi mesi lo stiamo dimostrando. Non è ancora sufficiente, possiamo migliorare e crescere. Le partite come oggi servono proprio a questo, è una prova importante. Ho già vissuto momenti splendidi qui, con tanta gente sugli spalti è bellissimo e speriamo possano darci la giusta carica e portarci alla vittoria. Speriamo di uscire da qua con un bel risultato”.

Il centrocampista brasiliano ha parlato anche a Sky Sport: "Sarà una partita difficile contro grande squadra. Ci abbiamo giocato la settimana scorsa facendo anche una buona prestazione. Non abbiamo vinto, vuol dire che sono veramente forti. Oggi ci vuole una partita perfetta con lucidità perché conosciamo la difficoltà e speriamo di uscire stasera con la qualificazione".