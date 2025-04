Lazio, prosegue il recupero di Nuno Tavares: e contro il Bodo/Glimt...

RASSEGNA STAMPA - Da Formello la sorpresa: allenamento annullato, riposo per la squadra. È stata la mossa di Baroni di ieri: all'antivigilia della gara contro il Bodo ha deciso di cancellare la seduta in programma. Una mossa anomala, mai vista prima in stagione. La preparazione per il ritorno dei quarti di Europa League, quindi, si concentrerà tutta oggi alla vigilia.

L'unico presente in campo era Nuno Tavares, che sta portando avanti in solitaria il suo protocollo riabilitativo per provare a rientrare tra i convocati giovedì. Si era fermato nel primo tempo contro l'Atalanta per un problema muscolare, gli esami hanno evidenziato una lesione che può essere superata nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, contro il Bodo/Glimt al massimo andrà in panchina. Per la gara di Pasquetta contro il Genoa, invece, proverà a rientrare per almeno qualche minuto alla ripresa.