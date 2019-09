Lazio - Roma, probabili formazioni: Inzaghi punta su Lucas Leiva

Si viaggia spediti verso il 151° derby della Capitale. Inzaghi dovrebbe confermare in blocco la squadra vista a Marassi contro la Sampdoria. Il suo “zoccolo duro” l'ha convinto, l'unico innesto nei titolari rispetto allo scorso anno è quel Manuel Lazzari che fin da Auronzo di Cadore ha mostrato di essere già imprescindibile per la Lazio. Per gli altri nuovi, Jony, Vavro e Adekanye, ci sarà tempo. Biancocelesti che dunque dovrebbero scendere in campo con Luiz Felipe, Acerbi e il veterano Radu davanti a Strakosha. Sulle ali Lazzari e capitan Lulic, mezzali Milinkovic e Luis Alberto intoccabili e davanti la coppia di ferro Correa-Immobile. L'unico dubbio riguardava il mediano: Parolo era in formissima e reduce dalla prestazione top di Genova, Leiva è il titolare ma rientrava da un fastidio muscolare. Il nodo è stato sciolto nella rifinitura di sabato. Giocherà Lucas Leiva. Nella Roma Fonseca cambia la difesa. Zappacosta dovrebbe esordire dal primo minuto (alzando Florenzi come esterno di centrocampo, esce Kluivert), e accanto a Fazio c'è più Mancini di Juan Jesus. A centrocampo Cristante è insidiato da Diawara. Di seguito, le probabili formazioni del match.

Serie A TIM 2019-2020, 2° giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 1 settembre 2019, ore 18:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakoska; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Proto, Bastos, Vavro, Patric, Parolo, Jony, Marusic, Cataldi, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi. (IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Juan Jesus, Smalling, Cetin, Veretout, Diawara, Pastore, Schick, Antonucci, Kluivert. All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Marco Guida (sez. di Torre Annunziata)

Assistenti: Carbone-Bindoni

IV uomo: Rocchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi

