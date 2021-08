Lazio, Sarri a sorpresa: il Comandante pensa al cambio di modulo

RASSEGNA STAMPA - La prima Lazio di Sarri ha vinto e convinto. C'è ancora da rivedere qualcosa specialmente in fase difensiva ma la squadra c'è e potrà dire la sua in questa Serie A. Dopo un avvio un po' distratto in cui l'Empoli è passato in vantaggio, i biancocelesti hanno rialzato subito la china e hanno fatto valere la maggiore qualità e intensità. Primi segnali in campo anche del Sarrismo: tanto possesso palla, passaggi ravvicinarti per far muovere la difesa avversaria, difesa alta e recupero palla. Le tante triangolazioni e la tanta fantasia lì davanti hanno consentito alla Lazio di portare a casai primi tre punti. La squadra di Sarri però è camaleontica. Come riportato dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, il Comandante potrebbe pensare anche a un cambio di modulo per offrire più soluzioni a seconda dell'aversario, Oltre al 4-3-3 sarriano, la Lazio potrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2, modulo utilizzato proprio dal tecnico nella sua lunga cavalcata a Empoli. Cambia lo schema tattico ma non i protagonisti. Difesa e centrocampo confermati con Pedro che agirebbe alle spalle di Immobile e Felipe Anderson. E' una squadra che però può cambiare interpreti. Ad esempio sarebbe interessante vedere Luis Alberto sulla trequarti come rifinitore della doppia punta con un centrocampista in più sulla linea mediana. Siamo ancora alle prime uscite, ma la Lazio inizia già a prendere le misure.