Lazio, Sarri in conferenza: "Buona prestazione, c'è rammarico per il risultato. Su Zaccagni..."

Nella terza giornata di Europa League la Lazio ha affrontato il Marsiglia all’Olimpico. La partita si è conclusa con un pareggio a reti bianche. Dopo la gara Maurizio Sarri prende parola in conferenza stampa per analizzare il match: "Noi abbiamo fatto una buona partita. La prestazione è una conferma. Abbiamo fatto una fase iniziale di partita in cui eravamo stanchi, fisicamente e mentalmente. Poi siamo cresciuti e abbiamo giocato una gara di intensità, ritmo e qualità. Rimane il rammarico per il risultato, abbiamo avuto tante palle gol"

ZACCAGNI - "Sono soddisfatto della sua prova. Rientrava da uno stop, ma i minuti che ha ottenuto questa sera possono aiutarlo nel processo di inserimento nel gruppo"