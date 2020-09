Lazio, segnali di distensione con Acerbi: nei prossimi giorni il chiarimento

La Lazio in queste ore è molto attiva sul mercato. In entrata sono vicinissimi gli acquisti di Fares e Muriqi, inoltre...

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi. Alle 18 Simone Inzaghi guida il gruppo orfano dei nazionali. È rientrato il baby Armini, si attende il ritorno degli altri sei calciatori: Acerbi, Immobile, Marusic, Milinkovic,...

Si complica per la Lazio la pista di mercato che porta a Muriqi. Il Fenerbache non fa sconti e lo annuncia pubblicamente col suo presidente, Ali Koc, che ai microfoni di Skor.com.tr dice: "Vogliamo 20 milioni, solo con una cifra del genere possiamo trattare, altrimente...

Dopo il salto tra i professionisti, il Bari non vuole perdere tempo e sogna direttamente la promozione in Serie B. Per farlo il presidente De Laurentis deve metter su una squadra competitiva e all'altezza. Ecco perché gravitano intorno all'ambiente...