Lazio, senza Champions cambia tutto. Ma per Baroni...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve battere la Juventus, oggi è l'unica cosa che conta. La sfida dell'Olimpico, in programma alle 18:00, sarà decisiva e gran parte del futuro biancoceleste dipenderà da essa. Una vittoria aprirebbe le porte del paradiso, avvicinando i biancocelesti all'obiettivo quarto posto, seppur con ancora due partite da giocare. Una sconfitta cambierebbe i piani per il mercato estivo, dato che la Champions League svanirebbe se non definitivamente, poco ci manca.

Un futuro che invece, con o senza Champions League, resterebbe invariato per Marco Baroni. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società sarebbe soddisfatta del suo lavoro e avrebbe deciso di continuare con il tecnico a prescindere dal piazzamento a fine stagione. Ciò che cambierebbe con un piazzamento in Champions League sarebbe l'introito economico. Come riporta Il Messaggero, arrivare al quarto posto garantirebbe un guadagno di minimo 50 milioni di euro; mentre arrivare in Europa League dai 30 ai 40 milioni di euro circa. Nel secondo caso, la Lazio non avrebbe un grande potere verso i giocatori più ambiziosi e non avrebbe ampio margine di manovra per migliorare e ringiovanire la rosa. In quel caso, Lotito e Fabiani sarebbero costretti a vendere due o tre pezzi pregiati. Per continuare ad essere ambiziosi, la Lazio è chiamata a tornare a vincere davanti ai propri tifosi e continuare a inseguire un posto nell'Europa che conta. Altrimenti sarà rivoluzione tecnica.

