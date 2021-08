Lazio, sfortuna Adekanye: lesione al menisco e possibile operazione. E il mercato...

Un altro problema. Bobby Adekanye è ai box, non è partito per Marienfeld, è un esterno offensivo, poteva essere utile nelle rotazioni e nelle esercitazioni in allenamento. L’olandese s’è lesionato il menisco, si sta valutando se intervenire chirurgicamente od optare per una terapia conservativa. Se Adekanye finisse sotto i ferri, rimarrebbe ai box per due mesi e rientrerebbe solo a ottobre. Un bel problema perché Bobby di fatto era in uscita, la Lazio voleva mandarlo a giocare e questo frena ogni discorso. Sfortunato il ragazzo che sognava di rilanciarsi sotto la guida di Sarri o comunque di trovare una nuova squadra che gli desse fiducia. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, bisognerà valutare il da farsi, non si esclude un rinnovo che apri le porte a un nuovo prestito. Si vedrà. Per ora il giocatore è solo concentrato sulla sua salute, vuole capire quale sia la soluzione migliore per guarire e tornare il prima possibile in campo.

