Lazio, Tavares: "Voglio lottare per vincere. Spero di tornare..."

FORMELLO - Quattro conferenze a Formello a partire dalle 15.30. Nuno Tavares insieme con Dele-Bashiru, Castrovilli e Tchaouna

Interviene Fabiani

"Lo conoscete tutti, è un ragazzo che arriva dal Portogallo. La Lazio su di lui ripone molta molta fiducia. Ha avuto qualche piccolo problemino data la sua mole di lavoro. Viene da un calcio completamente diverso, nel suo paese si acquista la condizione giocando a calcio, mentre qui nei ritiri tra le montagne. È in via di risoluzione, sta facendo una riatletizzazione piano piano. Contiamo di averlo a disposizione quanto prima".

Hai giocato in campionati importanti, cosa ti hanno insegnato? Quant'è stata importante la presenza di Guendouzi per averti qui?

"Prima di tutto, ho avuto diverse esperienze nella mia carriera. La migliore è stata al Marsiglia dove lottavo per vincere, in Nottingham invece era diverso, lottavo per la salvezza. Ho imparato a gestire gli alti e bassi in diverse squadre, mi ha cambiato tanto a livello mentale. Guendouzi è stato una delle figure più importanti per farmi arrivare alla Lazio. Ci ho parlato tre volte e mi ha convinto che fosse una buona opportunità andare alla Lazio. È un grande club, voglio lottare per essere ai piani più alti del campionato e vincere trofei".

Hai avuto delle garanzie per giocare sempre?

"Ovviamente devo lottare per giocare, ma farò di tutto per riuscirci e provare a vincere dei titoli".

Quanto ti manca per rientrare? Come stai?

"Mi sento molto meglio. Spero di tornare molto presto. Sto facendo tutto quello che posso fare per tornare a giocare presto per i tifosi. Non so quando precisamente, ma spero di tornare a giocare presto".

Intesa con Zaccagni? Giocate sulla stessa fascia...

"Lui è uno dei giocatori più importanti. Abbiamo parlato, mi ha chiesto come stessi e quando sarei tornato. Lui ama giocare come piace a me. Sono molto contento di poter giocare insieme a lui".

