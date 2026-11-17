Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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"Nella Lazio c’è un giocatore che è in grado di vedere il futuro". Parola di Hernanes, che ha incoronato Kenneth Taylor come nuovo 'Profeta' della Lazio. "Ha visto il futuro e ha messo la palla nello spazio che non esisteva nel presente. Meraviglioso", ha detto il brasiliano dopo l'ultima gara contro il Napoli. Il riferimento è a un passaggio dell'olandese per Frattesi, che ha poi mancato l'appuntamento con il gol. La giocata però resta eccome.

Ed è una delle tante che ha fatto vedere Taylor in questo inizio di stagione. Da qui nasce l'interesse di alcuni grandi club italiani ed europei: su tutti quello della Juventus, oltre che di Brentford e Bournemouth in Premier League. Soprattutto i bianconeri sarebbero pronti a fare sul serio, mettendo sul piatto 40 milioni di euro già a gennaio. Gattuso incrocia le dita e spera nel 'no' della società, contando sulle recenti dichiarazioni del diesse Fabiani: "Nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire".

Intanto Rino non ci pensa e se lo gode, anche perché fin qui l'olandese è stato decisivo con due gol e un assist in undici partite. Ma i numeri che sorprendono davvero sono altri. Riguarda il suo modo di giocare, dal recupero palla al supporto dei compagni. Secondo quanto raccontano i dati di FootNews.ai, Taylor è il secondo tra i centrocampisti della Serie A per passaggi nell'ultimo terzo di campo: in totale ne ha realizzati 193 in 942 minuti giocati (18,4 ogni 90'). Meglio ha fatto solamente Douglas Luiz della Juventus, a quota 223 (con 19 minuti di più in campo). Prendendo in considerazione tutti i giocatori del campionato, invece, l'ex Ajax è quinto dietro a da Cunha, Nico Paz, Yan Couto e appunto Douglas Luiz.

Per approfondire i dati e le analisi sul calcio, visita "FootNews.ai" (https://footnews.ai).

Ma l'apporto di Taylor si fa sentire anche senza palla. Lo dimostra un altro dato importante che salta all'occhio: il riferimento è ai suoi recuperi palla che poi hanno effettivamente aiutato la Lazio a segnare. Da una sua azione difensiva, infatti, per ben quattro volte è nata una rete della squadra di Gattuso. A riportarlo sono le statistiche di FootNews.ai, secondo cui l'olandese è primo da solo tra i centrocampisti della Serie A in questa speciale classifica: dietro di lui ci sono Ndour, Barella e Frattesi, tutti fermi a quota due. Solo un terzino può vantare lo stesso risultato, ovvero Di Lorenzo del Napoli, anche lui a quattro.

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Questi sono solo alcuni dei numeri che certificano il rendimento che sta avendo Taylor in questo inizio di stagione. Se la Lazio è prima in classifica da sola dopo undici giornate di campionato, il merito è anche e soprattutto suo. Già con Sarri aveva fatto vedere grandi cose in poco tempo, ma è con Gattuso che si sta consacrando, anche grazie ai risultati più che positivi della squadra. Si è ripreso pure l'Olanda, guadagnandosi la convocazione del nuovo ct Xavi. Un riconoscimento niente male per un centrocampista. Ma è tutto meritato.