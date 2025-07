Lazio, test atletici all'Isokinetic terminati: tutti gli arrivi - FT&VD

Fonte: Dai nostri inviati Martina Barnabei e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - L'ultimo ad arrivare e a completare il gruppo è Matteo Cancellieri. Gli unici assenti sono stati Ruggeri, che ha già svolto dei test con la Salernitana prima del playout contro la Sampdoria, Zaccagni, ancora in fase di recupero dall'infortunio, e Guendouzi, ancora fuori per un permesso dopo la Nations League. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 - Arrivati anche un sorridente Hysaj e un più serio Toma Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - All'Isokinetic è il turno anche di Luca Pellegrini.

AGGIORNAMENTO 15.45 - Tra i biancocelesti giunti all'Isokinetik per i test fisici c'è anche Matias Vecino. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO, oppure scorri a fine articolo.

AGGIORNAMENTO 15.22 - Anche Mario Gila presente all'Isokinetic per sottoporsi ai test di rito precedenti al ritiro di Formello.

AGGIORNAMENTO 15.05 - Ecco anche Nicolò Rovella che, dopo aver firmato alcuni autografi per dei bambini, si prepara a svolgere i test atletici.

AGGIORNAMENTO ORE 14:33 - Proseguono i test atletici, nel pomeriggio i primi ad arrivare sono Isaksen e Provstgaard.

AGGIORNAMENTO ORE 12.40 - Tra i calciatori appena arrivati all'Isokinetic per i test fisici di rito c'è anche Reda Belahyane. CLICCA QUI PER IL VIDEO, oppure scorri a fine articolo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Nella lista dei giocatori che sono già arrivati all'Isokinetic si aggiunge Samuel Gigot.

AGGIORNAMENTO ORE 12.02 - Qualche minuto d'attesa, e poi ecco un altro calciatore biancoceleste arrivare all'Isokinetic per svolgere i test atletici in vista dell'inizio del campionato: si tratta di Nuno Tavares.

AGGIORNAMENTO ORE 11:38 - Anche il Taty Castellanos si aggiunge alla lista dei presenti all'Isokinetic. L'attaccante è arrivato per sottoporsi anche lui ai consueti test atletici prima di proiettarsi al ritiro in programma a Formello il 14 luglio.

AGGIORNAMENTO ORE 11:22 - Oltre a Patric, Cataldi, Pedro, Lazzari e Marusic alla lista dei giocatori presenti all'Isokinetic si aggiunge Alessio Romagnoli, arrivato proprio in questo momento.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Tra i giocatori della Lazio, arrivati questa mattina all'Isokinetic c'è anche Patric. Il difensore spagnolo si è recato proprio in questi minuti nella struttura. CLICCA QUI PER IL VIDEO, oppure scorri a fine articolo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.34 - Nuovo arrivo tra i calciatori attesi per i test atletici. All'Isokinetic è appena arrivato anche Pedro!

AGGIORNAMENTO ORE 10:28 - Tra i primi calciatori ad arrivare presso l'Isokinetic, per i consueti test atletici di inizio stagione si aggiunge anche Adam Marusic, che proprio in questi minuti ha varcato la porta dell'ingresso.

AGGIORNAMENTO ORE 10:04 - In questi minuti i primi arrivi sono quelli di Danilo Cataldi e Manuel Lazzari che proprio ieri si sono sottoposti alle visite mediche di idoneità a Formello.

Dopo le visite mediche d'idoneità di ieri, al primo raduno a Formello, questa mattina la Lazio è attesa all'Isokinetic per svolgere i test atletici di inizio stagione. Oggi toccherà ai calciatori di movimento; domani ai portieri. Al centro sportivo, invece, toccherà allo staff di Sarri fare i controlli. Da lunedì scatterà il ritiro. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.

