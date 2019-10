Lazio - Torino, Immobile: "Finalmente stiamo ingranando. Che gol Acerbi!"

Una doppietta per schiantare il Torino, Ciro Immobile fa volare la Lazio. Al termine del match contro i granata il bomber biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Bisognava dare un segnale, abbiamo chiesto continuità in questi mesi ed è la prima volta che facciamo due vittorie consecutive. Abbiamo festeggiato una grande vittoria con i nostri tifosi. Ci ho messo un po' per entrare in partita per il problema al ginocchio, poi con il proseguimento della gara è andata meglio. Mi trovo bene con i miei compagni, sono qui da tre anni e mezzo, stiamo facendo qualcosa di importante. Lo staff e il mister ci fanno lavorare bene, i tifosi ci stanno aiutando, dopo un inizio difficile stiamo ingranando. L'affinità con i compagni cresce, ci divertiamo. Acerbi? Gli ho fatto i complimenti, ha fatto un gol bellissimo, non me l'aspettavo da lui. Belotti? Mi dispiace, vedere il Torino e lui così in difficoltà fa dispiacere. Lo saluterò negli spogliatoi".

