PAGELLE - Lazio - Torino, aridaje Ciro! "Leone" ruggisce da 30 metri, Luis da corner

STRAKOSHA 6: Una sola parata su un tiro da fuori deviato, Belotti lo grazia sulla respinta corta colpendo la traversa.

PATRIC 6,5: Bella prova, il bis di Firenze. Viene confermato a sorpresa e ripaga la scelta di Inzaghi. Imposta pulito, è attento nell’uno contro uno. Sbaglia poco, anzi niente.

Dal 79’ LUIZ FELIPE sv

ACERBI 7,5: Meno male che c’è la rete dentro la porta: senza, avrebbe colpito qualcuno in Curva, facendogli male. Che siluro da 30 metri! Un mancino sparato di collo esterno che sorprende Sirigu e tutti quelli allo stadio: un gol strameritato per quanto dà in ogni santa partita. Serata dalla doppia soddisfazione, in difesa e nel tabellino dei marcatori.

RADU 6,5: A Firenze aveva il pareggio di Chiesa sulla coscienza. Contro il Torino si rifà alla grande, fa sentire i tacchetti e chiude anche in bello stile. Un paio di scivolate

MARUSIC 6: Fa il suo, senza discese memorabili ma tenendo la posizione e cavandosela contro Laxalt. Prende il giallo, il fallo però è intelligente perché il Torino stava ripartendo a tutta velocità verso la porta di Strakosha

MILINKOVIC 6,5: Una serata in cui non c’è nemmeno bisogno del migliore Sergej. Il grosso, contro il Toro, lo fa fare agli altri. Ha il merito di vedere Acerbi con la coda dell’occhio, lo serve d’esterno e il difensore trasforma il passaggio in una perla dalla distanza.

CATALDI 7: Il coraggio è aumentato, ora si incarica con personalità anche delle punizioni dal limite. Non solo: recupera i due possessi che portano ai gol di Immobile. Determinante e in piena fiducia.

Dal 75’ PAROLO 6: Un quarto d’ora davanti alla difesa per gestire il risultato già in cassaforte.

LUIS ALBERTO 7,5: Che bello vederlo giocare, quando sta in palla è una primizia assoluta. Aveva convinto a Firenze, si ripete stasera, sforna assist su assist, filtranti che fanno venire voglia di segnare. Illuminante, in formissima. La ciliegina: il corner del 4-0.

LULIC 6: Sfiora la gioia di testa su un corner tagliato di Luis Alberto. Padrone della fascia sinistra, De Silvestri non lo impensierisce per niente, è più lui a proiettarsi

CAICEDO 6: Inizio complicato con Lyanco che lo anticipa sistematicamente. Si sveglia con la prima chance a disposizione, quando spara fuori da una buona posizione. Poi comincia a far girare bene la manovra davanti e guadagna la sufficienza.

Dal 72’ CORREA 5,5: Sirigu gli nega il poker su un diagonale preciso ma poco potente. Qualche pallone gestito male in contropiede.

IMMOBILE 8: Aridaje, una macchina da gol: 12 in campionato, 99 con la Lazio, 111 nella classifica all-time della Serie A (superato Bruno Giordano). Di cosa stiamo parlando? Sì, ecco: di un bomber straordinario, che scoppia il pallone quando calcia in porta, con la cattiveria e la determinazione che servono per trascinare la Lazio. Segna il rigore con calma olimpica, lui.

ALL. INZAGHI 7: Scelte azzeccate, seconda vittoria di fila, finora non gli era mai riuscito in campionato. Accorciate le distanze su Napoli e Atalanta. Ora si va a San Siro, il tris avrebbe un sapore speciale. Invecchiato di 30 anni…

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 4,5, Lyanco 6 (Verdi 5); De Silvestri 5, Meité 5,5, Baselli 5 (Djidji sv), Lukic 5,5, Laxalt 5; Zaza 5 (Iago Falque 5,5), Belotti 5. All. Mazzarri 5.