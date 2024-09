Lazio - Verona, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

Finita la sosta, si torna in campo. La Lazio ospita il Verona all'Olimpico per la quarta giornata di Serie A. Tra i pali è pronto a tornare Ivan Provedel, nonostante tutte le voci degli ultimi giorni. In difesa Baroni punta ancora su Tavares a sinistra e su Lazzari a destra, insidiato da Marusic appena rientrato dalla nazionale. Al centro Gila è in vantaggio per affiancare Romagnoli. Patric va verso la panchina insieme all'ultimo arrivato Gigot. In mediana spazio nuovamente a Rovella e a Guendouzi, con Vecino che prova a strappargli la maglia da titolare. Sulla trequarti la spuntano Isaksen, Dia e Zaccagni. Più staccato al centro Castrovilli che spera ancora nel debutto dal primo minuto. Unica punta il Taty Castellanos, fresco di esordio con l'Argentina.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.