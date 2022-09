Lazio, visite in Paideia per Romagnoli: il motivo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi

Vigilia di Lazio-Feyenoord, prima gara del girone di Europa League. Mentre sul campo d'allenamento Sarri prepara la sfida agli olandesi, un occhio va sulle condizioni fisiche dei calciatori biancocelesti, in particolare su Romagnoli. Il centrale arrivato dal Milan, grande protagonista in questo avvio di stagione per continuità e rendimento, si è sottoposto ad alcuni esami strumentali periodici di routine presso la clinica Paideia. Nessun allarme dunque per il Comandante che dovrebbe averlo a disposizione per il match di giovedì. Al mister la scelta se lanciarlo dal primo minuto o concedergli un turno di riposto, visto anche il problema al flessore accusato settimana scorsa a Marassi.