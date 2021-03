LE PAGELLE di Bayern Monaco - Lazio: Paro-gol! Marusic meglio dei difensori, Muriqi altro flop

REINA 6 - Spiazzato da Lewandowski in occasione del rigore, salvato dal palo sempre sul destro micidiale del polacco. Evita il terzo gol dei bavaresi con una parata di piede sulla conclusione ravvicinata di Gnabry.

MARUSIC 6.5 - Due chiusure su Gnabry da difensore vero, manco fosse quello il suo ruolo. Nonostante l’infortunio di Lazzari e l’ingresso di Parolo rimane nel terzetto arretrato. È l'unico a prendere la sufficienza lì dietro. E molto abbondante.

ACERBI 5.5 - Riesce a limitare come può Lewandowski, non fa altrettanto con Chupo-Moting appena entrato. Si perde la marcatura e l’ex Psg fredda Reina a tu per tu.

RADU 5.5 - Si becca il giallo dopo pochi minuti per un fallo in ritardo su Lewandowski. La sua presenza garantisce maggiore sicurezza a tutto il reparto. Va in difficoltà quando il Bayern entra in area ed è bravo a non entrare per evitare di commettere fallo da rigore.

LAZZARI 5.5 - È la novità dell’ultimo minuto. Recuperato da poche ore e subito titolare. Si intestardisce nel portare il pallone, quando rientra per crossare con il sinistro non esce niente di buono. Troppo prevedibile, viene rimontato con facilità dagli avversari. A inizio secondo tempo nel contrasto con Gnabry si infortuna alla mano ed è costretto ad abbandonare il campo.

Dal 55’ PAROLO 6.5 - L’ultima parola prima di uscire dalla Champions è di Marco. Colpo di testa sul secondo palo e gol della bandiera all’Allianz Arena. Una serata che non dimenticherà mai. Entrato al posto di Lazzari, si piazza sulla fascia mantenendo la posizione e bloccando le avanzate di Davies.

MILINKOVIC 5.5 - Fascia da capitano al braccio. In una serata in cui Luis Alberto va in sofferenza, prova a prendersi la squadra sulle spalle. Nella ripresa cala vistosamente anche a causa dell’inerzia della partita, sempre dalla parte dei bavaresi.

ESCALANTE 5.5 - È chiamato a sostituire l’equilibratore del centrocampo. Inizia in modo diligente e ordinato, con il passare dei minuti soffre la superiorità numerica e la densità del Bayern sulla trequarti. Prendere Muller è un compito troppo arduo per chiunque, non è colpa sua.

Dal 84’ AKPA AKPRO sv

LUIS ALBERTO 5 - A certi ritmi anche uno con la sua qualità va in difficoltà. Una prestazione molto simile a quella dell’andata. Molte ombre, pochissime luci. Per crescere ancora avrebbe bisogno di giocare queste partite con più regolarità.

Dal 75' CATALDI sv

FARES 5.5 - Si preoccupa principalmente di coprire su Sanè. Si fa rimpallare due cross le uniche volte che riesce ad arrivare sul fondo. In chiusura di primo tempo nel contrasto con l’ex City si fa male al ginocchio sinistro ed esce all’intervallo.

Dal 46’ LULIC 6 - Grande chiusura in spaccata sull’imbucata di Kimmich per Gnabry. Il capitano è l’ultimo ad arrendersi. Cerca anche di spingere sulla sinistra mettendo dentro anche un paio di cross interessanti.

CORREA 5 - Sua la prima occasione potenziale della partita: gioca di sponda con Muriqi, poi il destro si perde di parecchio sulla sinistra della porta difesa da Nubel. In fase difensiva si allarga in marcatura su Pavard per aiutare Fares. Quando c'è da fare l'ultimo passaggio sbaglia sempre la scelta.

MURIQI 4.5 - Ingenuo, per essere buoni, nell’aggrapparsi a Goretzka che non fa niente per rimanere in piedi. Per l’arbitro è calcio di rigore. Con il Bayern che domina il gioco, cerca di far salire la squadra e giocare di sponda per i compagni. Lotta e conquista qualche fallo nel duello con Alaba. Troppo poco per impensierire la difesa bavarese.

Dal 55’ PEREIRA 6 - Batte la punizione che Parolo trasforma in rete. Parabola perfetta che cade sul secondo palo, dove pesca l’ex United pronto all’impatto. Cerca di dare la scossa ma senza trovare il filtrante giusto per gli attaccanti.

ALL. INZAGHI 6 - Dopo la batosta dell'andata, la Lazio all'Allianz Arena limita i danni ed esce a testa alta. Il destino della qualificazione era segnato già all'interno dell'urna di Nyon. Nel doppio confronto si poteva fare meglio. Ma anche peggio.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel 6; Pavard 6.5, Boateng 6 (1' st Sule), Alaba 6, Hernandez 6; Goretzka 6.5 (64' Davies), Kimmich 6.5 (32' st Martinez); Sané 6, Muller 6 (25' st Musiala), Gnabry 5.5; Lewandowski 6.5 (25' st Choupo-Moting 6.5). All.: Flick 6.