LIVE PRIMAVERA - Lazio - Roma 0-2: Romano firma il raddoppio giallorosso

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Primavera 1 TIM | 4a giornata

Lunedì 16 settembre, ore 17.30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO - ROMA

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro, Di Tommaso; Serra, D'Agostini, Balde. A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Sulejmani, Bigotti, Pinelli, Marinaj. All.: Stefano Sanderra

ROMA: Marin; Sangarè, Golic, Romano, Marazzotti, Misitano, Nardin, Mannini, Coletta, Reale, Di Nunzio. A disp.: De Marzi, Seck, Levak, Tumminelli, Almaviva, Cama, Della Rocca, Litti, Marchetti, Solbes, Zefi. All.: Gianluca Falsini

Arbitro: Valerio Pezzopane (sez. L'Aquila)

Assistenti: Marco Colaianni - Davide Fedele

Ammoniti: Romano, Golic (R)

Espulsi: ///

33' - Giallo per Golic che trattiene per la maglia Balde. Giallo anche per Sanderra.

26′ - Cross interessante di Zazza che diventa un tiro sul primo palo, Marin smanaccia e salva in angolo. Il corner non porta a occasioni pericolose per la Lazio.

23' - Scintille tra la panchina della Lazio e qualche elemento in campo. L'arbitro sventola un cartellino giallo, probabilmente per Sulejmani, un po' troppo nervoso.

19' - Raddoppio Roma. Rasoterra potentissimo col mancino di Romano che fa 0-2.

17' - Giallo per Romano che travolge Munoz.

16' - Fallo di Milani su Sangarè. Calcio di punizione per la Roma da posizione interessante. Alla battuta va Marazzotti che tenta il tiro a giro alla ricerca dell'angolino alto. Pallone troppo largo.

12' - Altro corner per la Lazio che sembra pian piano riprendere fiducia: va Balde dalla bandierina, palla nel mucchio che però viene spazzata. Si riparte da Renzetti.

11' - Angolo per i biancocelesti: pallone sul primo palo, Bordon non riesce ad agganciare. Sarà rimessa laterale per la Lazio.

6' - Lazio costretta a rincorrere. La Roma è bravissima a trovare pertugi negli spazi stretti e a mettere sotto pressione gli avversari.

2' - Gol Roma. Mannini serve perfettamente Misitano che se la sposta sul mancino e la insacca alle spalle di Renzetti.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Roma, gara valida per la 4a giornata del campionato Primavera 1. Il derby non ha bisogno di presentazioni e i biancocelesti hanno un'assoluta voglia di riscattare la bruciante sconfitta della scorsa stagione nei play-off che spense di fatto il sogno scudetto alla squadra di Sanderra. Recuperati anche gli elementi che hanno vestito la maglia delle rispettive Nazionali, il tecnico ha studiato in queste ultime sedute di allenamento l'undici titolare migliore per affrontare questa sfida importantissima, sia in termini di classifica che di umore. Fischio d'inizio alle 17.30 al centro sportivo di Formello, stadio Mirko Fersini.